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Сибига заявил об очень важном соглашении с Бельгией для поддержки украинского бизнеса

Рим, Четверг 10 июля 2025 17:04
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Сибига заявил об очень важном соглашении с Бельгией для поддержки украинского бизнеса Фото: Украина и Бельгия подпишут важное соглашение (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Иван Носальский

Украина и Бельгия подписали первый инвестиционный документ на конференции по восстановлению Украины в Риме. Его цель - поддержать украинский бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Telegram.

Как отметили в МИД, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Бельгии Максим Прево подписали письмо о намерениях. Оно предусматривает, что бельгийская компания BIO Invest и банк "Львов" заключат соглашение на 5 млн евро.

"Речь идет о доверии и уверенности - уверенности в нашем будущем. Именно поэтому такие соглашения чрезвычайно важны, и я искренне благодарен за них", - уточнил Сибига.

В министерстве объяснили, что деньги будут направлены на развитие малого и среднего бизнеса Украины. Это ключевой сегмент экономики, который играет решающую роль в создании рабочих мест и усилении национальной стабильности.

Что говорят в Бельгии

В свою очередь посольство Бельгии в Украине сообщило, что это будет первый шаг на украинском рынке для инвестиционной компании BIO Invest.

"Защищать страну - это также защищать ее экономику. Сильная экономика - это щит: она защищает средства к существованию, поддерживает государственные услуги и дает гражданам причину оставаться, восстанавливать и верить в будущее", - отметил глава бельгийского МИД.

В посольстве уточнили, что BIO Invest планирует инвестировать еще более 20 млн евро в ключевые секторы: зеленую энергетику, устойчивую сельскохозяйственную деятельность и финансовые услуги.

Конференция по восстановлению Украины

Напомним, сегодня, 10 июля, в Риме стартовала конференция по восстановлению Украины.

Как отметил глава МИД Италии Антонио Таяни, таким образом партнеры Украины хотят послать четкий сигнал, что Запад хочет поддержать украинскую свободу и независимость.

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