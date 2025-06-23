Сделал более 5000 фото: в Греции задержали шпиона, который снимал военную базу НАТО
В Греции правоохранители задержали мужчину по подозрению в шпионаже и фотографировании военно-морской базы Суда, что на острове Крит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на eKathimerini.
По данным СМИ, 26-летний мужчина был задержан во время совместной операции Национальной разведывательной службы (EYP) и греческой полиции. Известно, что подозреваемый родился в Азербайджане, но имеет польский паспорт.
Греческие правоохранители выяснили, что мужчина снял номер в отеле 18 июня, попросив номер с видом на залив Суда. Он оплатил проживание за месяц вперед. Однако он почти постоянно находился в номере, и не выходил оттуда.
Цифровые доказательства, собранные с его камеры и ноутбука, найденных у него, содержали около 5000 файлов с изображениями кораблей, заходящих на территорию базы и покидающих ее.
Источники издания утверждают, что мужчина не сотрудничает со следствием.
Что известно о военной базе
Военно-морская база Суда расположена на северном побережье острова Крит, недалеко от одноименного залива. Это один из ключевых стратегических объектов НАТО в Средиземном море.
База используется греческими военно-морскими силами, а также предоставляется в пользование войскам США и Альянса для логистических и оперативных нужд. Ее географическое положение обеспечивает контроль над морскими маршрутами между Европой, Ближним Востоком и Северной Африкой.
База Суда включает глубоководную гавань, способную принимать крупные военные корабли, а также взлетно-посадочную полосу аэродрома. Здесь часто швартуются американские авианосцы, эсминцы и подводные лодки.
Объект играет важную роль в поддержке операций США и НАТО в регионе, в частности в контексте мониторинга ситуации в Восточном Средиземноморье и Северной Африке. Из-за своей важности база является объектом повышенного внимания как для партнеров по НАТО, так и для потенциальных противников.
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