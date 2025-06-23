Сделал более 5000 фото: в Греции задержали шпиона, который снимал военную базу НАТО

В Греции правоохранители задержали мужчину по подозрению в шпионаже и фотографировании военно-морской базы Суда, что на острове Крит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на eKathimerini .

По данным СМИ, 26-летний мужчина был задержан во время совместной операции Национальной разведывательной службы (EYP) и греческой полиции. Известно, что подозреваемый родился в Азербайджане, но имеет польский паспорт.

Греческие правоохранители выяснили, что мужчина снял номер в отеле 18 июня, попросив номер с видом на залив Суда. Он оплатил проживание за месяц вперед. Однако он почти постоянно находился в номере, и не выходил оттуда.

Цифровые доказательства, собранные с его камеры и ноутбука, найденных у него, содержали около 5000 файлов с изображениями кораблей, заходящих на территорию базы и покидающих ее.

Источники издания утверждают, что мужчина не сотрудничает со следствием.

Что известно о военной базе

Военно-морская база Суда расположена на северном побережье острова Крит, недалеко от одноименного залива. Это один из ключевых стратегических объектов НАТО в Средиземном море.

База используется греческими военно-морскими силами, а также предоставляется в пользование войскам США и Альянса для логистических и оперативных нужд. Ее географическое положение обеспечивает контроль над морскими маршрутами между Европой, Ближним Востоком и Северной Африкой.

База Суда включает глубоководную гавань, способную принимать крупные военные корабли, а также взлетно-посадочную полосу аэродрома. Здесь часто швартуются американские авианосцы, эсминцы и подводные лодки.

Объект играет важную роль в поддержке операций США и НАТО в регионе, в частности в контексте мониторинга ситуации в Восточном Средиземноморье и Северной Африке. Из-за своей важности база является объектом повышенного внимания как для партнеров по НАТО, так и для потенциальных противников.