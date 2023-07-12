Бельгия о решении НАТО по Украине: никому не поможет, если страны НАТО будут на пороге войны с РФ

"Я могу сказать, что формулировки по приглашению Украины достаточно сильны. И я уверен, что Украина станет членом НАТО. Конечно, есть условия, одно из них - окончание войны. И мы будем делать все, чтобы Украина выиграла войну, включая многосторонние гарантии безопасности". Это условие номер один, вы должны выиграть войну. Чтобы вы выиграли войну, мы должны предоставить вам военную помощь", - сказал де Кроо.

На вопрос, не считает ли он, что такое решение НАТО подтолкнет Россию к продолжению агрессии, премьер Бельгии утвердительно сказал: "Нет".

"Я считаю, что это решение показывает, что есть полная поддержка странами НАТО Украины для победы в этой войне. Но мы занимаемся тонкой балансировкой. Мы полностью поддерживаем Украину, и эта поддержка будет значительной и долгой, но мы не хотим сами оказаться в войне с Россией. Это не принесет пользы никому, это не поможет нам, это не поможет Украине, если страны НАТО окажутся у подножия войны с Россией", - подытожил премьер-министр Бельгии.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, что сегодня в Вильнюсе проходит второй день саммита НАТО. Отметим, что первый день нашей страны не оправдал ожиданий. Украина не получила прямого приглашения в НАТО, как это ожидала. В то же время союзники объясняют, что приглашение будет только тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда в комментарии РБК-Украина назвал решение НАТО недостаточным, а вот его коллега из Финляндии сказал, что наоборот считает решение союзников максимальным из того, что можно было предложить Украине.

Добавим, что РБК-Украина активно следит и за вторым днем саммита НАТО в Вильнюсе, все главные новости - читайте по ссылке.

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