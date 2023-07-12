Дуда высказался о решении НАТО по Украине

В Польше считают, что достигнутого на саммите НАТО решения по Украине недостаточно. Впрочем, есть надежда, что украинцы смогут присоединиться к Североатлантическому альянсу через несколько лет.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина сказал президент Польши Анджей Дуда на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"По моему мнению этого (решения по Украине на саммите НАТО - ред.) совершенно недостаточно. Я надеюсь, что через несколько лет Украина станет полноценным членом нашего Альянса", - заявил Дуда.

По мнению президента Польши, путь ясен после всех принятых вчера союзниками решений.

"(О графике - ред.)... очень сложно говорить, практически невозможно, с учетом того, что нам нужно единство при принятии решения. Говорить о полноценном членстве Украины сейчас. Но мы можем решить, что Украина станет членом НАТО, не знаю, завтра. Это война, а во время войны это (членство невозможно - ред.), учитывая статью 5 и коллективную оборону", - подытожил Дуда.

Каково было решение НАТО на саммите в Вильнюсе

Напомним, что вчера в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, в ходе которого союзники согласовали совместное коммюнике, в частности, касательно видения пути Украины в Альянс.

Несмотря на ожидания, наша страна не получила прямого приглашения в НАТО. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". Но какие именно он так и не уточнил.

Добавим, что РБК-Украина активно следит и за вторым днем саммита НАТО в Вильнюсе, все главные новости - читайте по ссылке.

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