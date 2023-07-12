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Президент Литвы назвал "максимумом" принятое на саммите решение по Украине

Новина українською →
Вильнюс, Среда 12 июля 2023 09:44
Президент Литвы назвал "максимумом" принятое на саммите решение по Украине Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

В Литве считают, что решение союзников на саммите по Украине было максимальным из того, что могли достичь страны-члены НАТО.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина сказал президент Литвы Гитанас Науседа на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Так, он переадресовал вопрос украинским властям относительно того, было ли решение, принятое союзниками на саммите, недостаточным для Украины.

"Это позиция Украины. Поэтому вам лучше спросить это у господина (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского. Я считаю, что это максимум, который мы могли достичь вчера. Потому что никто сейчас не говорит о членстве. Мы говорим о членстве, когда условия разрешат", - заявил Науседа.

На уточняющий вопрос о приглашении Украины в Альянс он не стал отвечать.

Каким было решение НАТО на саммите по Украине

Напомним, что со вчера в Вильнюсе проходит саммит НАТО, в ходе которого союзники согласовали совместное коммюнике, в частности, относительно видения пути Украины в Альянс.

И в противовес нашим ожиданиям Украина так и не получила прямого приглашения в НАТО от союзников. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг , Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". Однако не было объяснений и уточнений того, какие условия должны быть выполнены.

Добавим, РБК-Украина активно следит и за вторым днем саммита НАТО в Вильнюсе, все главные новости –читайте по ссылке.

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