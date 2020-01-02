Бельгія призупинила екстрадицію Пучдемона в Іспанію

Суд у Брюсселі призупинила процедуру екстрадиції колишнього голови автономного уряду Каталонії Карлеса Пучдемона в Іспанію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, процедура екстрадиції була припинена до тих пір, поки Європейський парламент не позбавить Пучдемона і його соратника Тоні Комина депутатського імунітету.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Карлес Пучдемон, який з 2017 року переховувався в Бельгії, добровільно здався владі бельгійським. Він з'явився в прокуратуру Брюсселя у супроводі своїх адвокатів.

Раніше повідомлялося, що Карлесу Пучдемону заборонили доступ до будь-яких будівель Європарламенту після того, як іспанський суд видав новий європейський ордер на його арешт.

12 лютого розпочався судовий процес над ініціаторами референдуму про незалежність Каталонії. Перед судом постали 12 організаторів референдуму 2017 року, який завершився проголошенням незалежності Каталонії і подальшим введенням іспанських силовиків в регіон і позбавленням автономного статусу.

У жовтні іспанський суд зняв звинувачення в заколоті проти дев'ятьох політиків, які виступали за відділення Каталонії від Іспанії. Звинувачення в організації "заворушень" збереглося.