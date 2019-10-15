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Пучдемону закрили доступ до Європарламенту

Новини » Політика    15.10.2019 - 17:36
Пучдемону закрили доступ до Європарламенту
Фото: Карлес Пучдемон (premsa.gencat.cat)

Рішення є частиною співробітництва між державами-членами і європейськими інститутами"

Екс-главі уряду Каталонії Карлесу Пучдемону заборонили доступ до будь-яких будівель Європарламенту після того, як іспанський суд видав новий європейський ордер на його арешт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенство EFE.

Як повідомляється, дане рішення є частиною співробітництва між державами-членами і європейськими інститутами".

Європейський парламент вже забороняв екс-лідеру Каталонії доступ до будівель відомства в жовтні 2017 року, коли Іспанія вперше видала ордер на його арешт.

Нагадаємо, 12 лютого начился судовий процес над ініціаторами референдуму про незалежність Каталонії. Перед судом постали 12 організаторів референдуму 2017 року, який завершився проголошенням незалежності Каталонії і подальшим введенням іспанських силовиків в регіон і позбавленням автономного статусу.

Крім того, суд Іспанії зняв звинувачення в заколоті проти дев'ятьох політиків, які виступали за відділення Каталонії від Іспанії. При цьому обвинувачення в організації "заворушень" збереглося. Сім суддів прийняли дане рішення одноголосно.

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