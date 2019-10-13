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Суд в Іспанії зняв з каталонців звинувачення у "бунті"

Новини » Суспільство    13.10.2019 - 18:11
Суд в Іспанії зняв з каталонців звинувачення у "бунті"
Фото: протести в Каталонії (wikimedia.org)

Суд зняв звинувачення в заколоті проти дев'ятьох каталонських політиків

Іспанський суд зняв звинувачення в заколоті проти дев'ятьох каталонських політиків, які виступали за відділення від Іспанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

При цьому обвинувачення в організації "заворушень" збереглося. Сім суддів прийняли рішення одноголосно.

Повідомляється, що між тим, захист як мінімум трьох з дев'яти обвинувачених виступила з різкою критикою "можливого зливу" інформації з судового відомства, що викликає "абсолютна здивування". Офіційне оголошення вироку очікується лише на початку наступного тижня.

Колишній голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон в Twitter розкритикував інформаційні витоки, дорікаючи іспанський суд у "порушенні всіх прав обвинувачених каталонських політиків. Зазначимо, що лідер руху за незалежність Каталонії знаходиться за межами Іспанії, що дозволило йому уникнути кримінального переслідування і затримання.

Нагадаємо, 12 лютого розпочався судовий процес над ініціаторами референдуму про незалежність Каталонії. Перед судом постали 12 організаторів референдуму 2017 року, який завершився проголошенням незалежності Каталонії і подальшим введенням іспанських силовиків в регіон і позбавленням автономного статусу.

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