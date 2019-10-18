Колишній глава Каталонії добровільно здався владі Бельгії

Фото: Карлес Пучдемон (premsa.gencat.cat)

Пучдемона у п'ятницю звільнили без застави

Колишній голова автономного уряду Каталонії Карлес Пучдемон, який з 2017 року переховувався в Бельгії, добровільно здався бельгійським владі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE.

Повідомляється, що Пучдемон у п'ятницю з'явився в прокуратуру Брюсселя у супроводі своїх адвокатів. Він був звільнений з-під арешту без застави. Однак він повинен повідомити, чи збирається покинути Бельгію або має намір зберегти постійне місце проживання в цій країні.

За словами Пучдемона, він не згоден з вимогами і не збирається повертатися в Іспанію добровільно.

Раніше повідомлялося, що Карлесу Пучдемону заборонили доступ до будь-яких будівель Європарламенту після того, як іспанський суд видав новий європейський ордер на його арешт.

Нагадаємо, 12 лютого розпочався судовий процес над ініціаторами референдуму про незалежність Каталонії. Перед судом постали 12 організаторів референдуму 2017 року, який завершився проголошенням незалежності Каталонії і подальшим введенням іспанських силовиків в регіон і позбавленням автономного статусу.

У жовтні іспанський суд зняв звинувачення в заколоті проти дев'ятьох політиків, які виступали за відділення Каталонії від Іспанії. Звинувачення в організації "заворушень" збереглося.