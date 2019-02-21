У результаті протестів у Каталонії постраждали 46 людей

Фото: протести в Каталонії (wikimedia.org)

Учасники акцій перекривають дороги і залізничні колії, палять покришки

Щонайменше 46 людей постраждали в четвер у Каталонії під час акцій протесту прихильників незалежності регіону. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Europa Press.

Раніше повідомлялося про 30 постраждалих, серед яких 12 поліцейських.

Мітинги проходять в рамках стартувала в рамках загального страйку. Учасники акцій перекривають дороги і залізничні колії, палять покришки.

Нагадаємо, 12 лютого розпочався судовий процес над ініціаторами референдуму про незалежність Каталонії. Перед судом постануть 12 організаторів референдуму 2017 року, який завершився проголошенням незалежності Каталонії і подальшим введенням іспанських силовиків в регіон і позбавленням автономного статусу.

У минулому році організаторів опитування про незалежність Каталонії 2014 року оштрафували на 10 млн євро. Опитування, який був проведений всупереч забороні суду, передувало референдуму 1 жовтня 2017 року. В ході опитування за незалежність виступили 80% учасників, які, проте, становили лише 33% від загальної кількості виборців в Каталонії.