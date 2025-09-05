Бельгия не будет передавать замороженные активы РФ на помощь Украине, - глава МИД
Бельгия не планирует конфисковывать доходы с замороженных российских активов и передавать эти средства на помощь Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил в интервью Euronews.
По его словам, конфискация российских активов из бельгийских банков поставит под угрозу репутацию Бельгии как центра финансовых услуг, а также принесет опасность Евросоюзу.
"Это был бы очень плохой сигнал для других стран мира. Некоторые из них также имеют активы, суверенные активы в Брюсселе или в других местах Европы", - сказал Прево.
Глава МИД Бельгии добавил, что конфискация заблокированных активов также подорвет доверие к евро.
Кроме того, Прево отказался от альтернативного плана по переводу активов в отдельный инвестиционный фонд.
В то же время министр пообещал, что Бельгия присоединится к гарантиям безопасности Украины в рамках "коалиции решительных". Он не раскрыл деталей, но отметил, что Бельгия сможет поставить в Украину самолеты и помочь с разминированием.
Конфискация активов РФ
Напомним, Европейский Союз, страны G7 и Австралия после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заморозили около 3300 млрд евро государственных активов России.
В мае 2024 года ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов для помощи Украине. За прошлый год Киев получил 3 млрд евро.
А с начала 2025 года Евросоюз перевел Украине 10,1 млрд евро из доходов от замороженных в европейских банках средств России.
При этом Украина уже длительное время настаивает на конфискации российских активов, как компенсации за ущерб, нанесенный в результате полномасштабного вторжения. В то же время в Евросоюзе, не все поддерживают такое решение.
Еще в марте Deutsche Welle сообщало, что Евросоюз не будет конфисковывать замороженные активы РФ из-за сопротивления нескольких стран.
Как известно, в Европе крупнейшими противниками по конфискации активов РФ являются Бельгия, Франция, Германия и Италия. Противодействие странам им составили Польша, страны Балтии и Скандинавии, а также несколько государств Центральной Европы. Они считают, что активы нужно конфисковать и полностью передать Украине.
Недавно премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против конфискации замороженных российских активов, большинство которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear.
Как известно, Euroclear хранит 183 из 300 млрд евро замороженных в Европе российских активов.