Бельгия обещает передать Украине в этом году 10 истребителей F-16
Украина наконец-то получит от Бельгии десять истребителей F-16. Это произойдет еще в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, передает The Brussels Times.
Бельгия предоставляет F-16
По словам де Вевера, истребители помогут Украине защищаться от ударных российских дронов
"Украина срочно нуждается в боеспособных истребителях, и мы можем внести свой вклад", - сказал он.
Бельгийский министр больше ничего не рассказал о двусторонней встрече. Однако отметил, что вопрос о самолетах F-16 "очевидно" обсуждался.
Задержка с F-16
Бельгия передать Украине свой устаревший парк самолетов F-16 по мере их замены новыми истребителями F-35.
Первоначально планировалось поставить 30 самолетов F-16 к 2028 году, но график зависит от поэтапного поступления самолетов F-35, пишет издание.
Де Вевер сказал, что сейчас новые самолеты начинают поступать , что делает передачу F-16 Украине возможной.
"Мы немного отстали из-за более длительных задержек, связанных с F-35. Мы передадим 10 (самолетов - ред.) в этом году", - уточнил он.
Другие договоренности
Де Вевер и Зеленский также обсудили боеприпасы для F-16 , производимые бельгийской компанией FN Herstal.
Бельгийский топ-чиновник также подтвердил свою поддержку Киева.
"Я четко дал понять: на мой взгляд, ЕС должен продолжать поддерживать Украину. У меня есть четкое видение того, как это может быть реализовано. Я еще не обсуждал это, но, думаю, этот вопрос поднимут завтра, и я к этому готов", - уверен он.
Ранее РБК-Украина писало, чтоУкраина рассчитывает на поставку самолетов F-16 от Бельгии, а также боеприпасов к ним. Зеленский подчеркнул, что эта авиация помогает стране бороться с реактивными "Шахедами".
Кроме того, Бельгия планирует в ближайшее время завершить согласование передачи Украине трех истребителей F-16. Процедура нуждается в разрешении Франции.