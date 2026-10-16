Бельгия обещает передать Украине в этом году 10 истребителей F-16

Украина наконец-то получит от Бельгии десять истребителей F-16. Это произойдет еще в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, передает The Brussels Times.

Бельгия предоставляет F-16

По словам де Вевера, истребители помогут Украине защищаться от ударных российских дронов

"Украина срочно нуждается в боеспособных истребителях, и мы можем внести свой вклад", - сказал он.

Бельгийский министр больше ничего не рассказал о двусторонней встрече. Однако отметил, что вопрос о самолетах F-16 "очевидно" обсуждался.

Задержка с F-16

Бельгия передать Украине свой устаревший парк самолетов F-16 по мере их замены новыми истребителями F-35.

Первоначально планировалось поставить 30 самолетов F-16 к 2028 году, но график зависит от поэтапного поступления самолетов F-35, пишет издание.

Де Вевер сказал, что сейчас новые самолеты начинают поступать , что делает передачу F-16 Украине возможной.

"Мы немного отстали из-за более длительных задержек, связанных с F-35. Мы передадим 10 (самолетов - ред.) в этом году", - уточнил он.

Другие договоренности

Де Вевер и Зеленский также обсудили боеприпасы для F-16 , производимые бельгийской компанией FN Herstal.

Бельгийский топ-чиновник также подтвердил свою поддержку Киева.

"Я четко дал понять: на мой взгляд, ЕС должен продолжать поддерживать Украину. У меня есть четкое видение того, как это может быть реализовано. Я еще не обсуждал это, но, думаю, этот вопрос поднимут завтра, и я к этому готов", - уверен он.