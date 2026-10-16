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Украина рассчитывает получить F-16 от Бельгии, чтобы противодействовать дронам, - Зеленский

00:30 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Украина рассчитывает получить F-16 от Бельгии, чтобы противодействовать дронам, - Зеленский Фото: главным приоритетом для Украины остается усиление ПВО (Getty Images)
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на поставку самолетов F-16 от Бельгии, а также боеприпасов к ним. Он подчеркнул, что эта авиация помогает стране бороться с реактивными "Шахедами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

В ходе аудиенции у короля бельгийцев Филиппа Зеленский отметил, что главным приоритетом для Украины остается усиление ПВО.

"Рассчитываем на поддержку Бельгии в этом направлении, в частности, по поставкам самолетов F-16 и боеприпасов к ним, которые помогают нам защищаться от российских реактивных "Шахедов", - заявил президент.

Также глава государства подчеркнул, что важно, чтобы замороженные активы России и дальше оставались такими, пока продолжается война.

Кроме того, у президента была встреча с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, на которой Зеленский обсудил с ним последствия круглосуточных атак России по гражданской и критической инфраструктуре.

Украинский лидер проинформировал, что только за вечер 15 октября россияне атаковали энергетические объекты в двух областях Украины.

"Без света осталось почти 15 тысяч человек на Волыни. Есть частично обесточенные районы в Киеве и области. В некоторых общинах из-за угрозы повторных российских ударов ремонтные бригады даже не могут начать восстановление", - говорится в сообщении.

Также в разговоре с премьером Зеленский тоже сказал, что F-16 очень помогает Украине отбивать атаки реактивных "Шахедов". Дополнительно стороны обсудили возможность дополнительной поставки боеприпасов в самолеты.

Что еще важно знать

Напомним, 10 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Украина получит от Финляндии амуницию для F-16, которая нужна для сбивания реактивных "Шахедов".

Также мы писали, что несколько дней назад глава Минобороны Украины Евгений Хмара заявил, что уже есть случаи 100% сбития реактивных дронов. По его словам, к защите привлечены различные средства, которые в том числе дополняют самолеты Mirage и F-16.

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