Бельгія обіцяє цьогоріч передати Україні 10 винищувачів F-16
Україна нарешті отримає від Бельгії десять винищувачів F-16. Це станеться ще у цьому році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву премʼєр-міністра Бельгії Барта де Вевера після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі, передає The Brussels Times.
Бельгія надає F-16
За словами де Вевера, винищувачі допоможуть Україні захищатися від ударних російських дронів
"Україна терміново потребує боєздатних винищувачів, і ми можемо зробити свій внесок", - сказав він.
Бельгійський міністр більше нічого не розповів щодо двосторонньої зустрічі. Однак зауважив, що питання про літаки F-16 "очевидно" обговорювалось.
Затримка з F-16
Бельгія має передати Україні свій застарілий парк літаків F-16 у міру їх заміни новими винищувачами F-35.
Спочатку планувалося поставити 30 літаків F-16 до 2028 року, але графік залежить від поетапного надходження літаків F-35, пише видання.
Де Вевер сказав, що зараз нові літаки починають надходити, що робить можливою передачу F-16 Україні.
"Ми трохи відстали через триваліші затримки, пов’язані з F-35. Ми передамо 10 (літаків - ред.) цього року", - уточнив він.
Інші домовленості
Де Вевер і Зеленський також обговорили боєприпаси для F-16, які виробляє бельгійська компанія FN Herstal.
Бельгійський топчиновник також підтвердив свою підтримку Києва.
"Я чітко дав зрозуміти: на мій погляд, ЄС повинен продовжувати підтримувати Україну. Я маю чітке бачення того, як це може бути реалізоване. Я ще не обговорював це, але, думаю, це питання піднімуть завтра, і я до цього готовий", - впевнений він.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна розраховує на постачання літаків F-16 від Бельгії, а також боєприпасів до них. Зеленський наголосив, що ця авіація допомагає країні боротися з реактивними "Шахедами".
Крім того, Бельгія планує найближчим часом завершити узгодження передачі Україні трьох винищувачів F-16. Процедура потребує дозволу Франції.