Бельгия готова передать Украине три истребителя F-16 с РЭБ, но есть условие

Бельгия планирует в ближайшее время завершить согласование передачи Украине трех истребителей F-16. Процедура требует разрешения Франции из-за установленных на бортах французских систем РЭБ.

Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

По его словам, самолеты были модернизированы французскими технологиями радиоэлектронной борьбы, поэтому для их отправки необходимо согласование Парижа. Ожидается, что этот вопрос будет решен оперативно.

"Мы можем сделать это достаточно быстро... После утверждения мы сможем предоставить F-16. Я верю, что это удастся согласовать в ближайшее время. А дальше мы приступим к организации логистики", - отметил Франкен.

Обслуживание F-16 и новые боеприпасы

Глава оборонного ведомства также опроверг информацию о якобы возникших проблемах с техническим обслуживанием украинских самолетов бельгийской компанией Sabena Engineering.

Франкен уточнил, что предприятие ежемесячно обслуживает четыре истребителя F-16, а в будущем этот показатель может возрасти до шести единиц.

Кроме того, Бельгия продолжает поставлять Украину боеприпасы для авиации. После отправки последней партии в 50 тысяч единиц, бельгийская сторона уже работает над новым запросом от ВСУ.