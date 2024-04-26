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Бельгия анонсировала передачу F-16 Украине до конца 2024 года

Фото: Александер Де Кроо, премьер Бельгии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Бельгии решили передать Украине истребители F-16 уже в 2024 году. Точные сроки пока неизвестны.

Об этом на совместной пресс-конференции заявили премьер Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BRF.

По словам министра обороны, самолеты хотят доставить в Украину "как можно быстрее". При этом делается все возможное для того, чтобы поставки произошли в этом году. 

Также, как отметила Дедондер, обороноспособность Бельгии в результате такой передачи не подвергается риску. 

В свою очередь Де Кроо подчеркнул, что предоставление истребителей должно быть профинансировано за счет дохода от замороженных российских активов, а не за счет бельгийских налогоплательщиков. 

F-16 от Бельгии

Напомним, еще в декабре прошлого года министр обороны Бельгии Лидивин Дедондер подтвердила, что у ее страны есть планы предоставить украинским пилотам истребители F-16 в 2025 году. Точное количество, которое планируется передать, она не раскрывала.

Уже в январе этого года бельгийские СМИ написали о том, что Бельгия направит в Данию два двухместных F-16 для обучения украинских пилотов.

Также в конце марта Бельгия выделила 100 млн евро на техобслуживание F-16, которые Украина должна получить от союзников в 2024 году.

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