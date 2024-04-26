Бельгия анонсировала передачу F-16 Украине до конца 2024 года

По словам министра обороны, самолеты хотят доставить в Украину "как можно быстрее". При этом делается все возможное для того, чтобы поставки произошли в этом году.

Также, как отметила Дедондер, обороноспособность Бельгии в результате такой передачи не подвергается риску.

В свою очередь Де Кроо подчеркнул, что предоставление истребителей должно быть профинансировано за счет дохода от замороженных российских активов, а не за счет бельгийских налогоплательщиков.