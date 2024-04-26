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Бельгія анонсувала передачу F-16 Україні до кінця 2024 року

Фото: Александер Де Кроо, прем'єр Бельгії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Бельгії вирішила передати Україні винищувачі F-16 вже у 2024 році. Точні терміни поки що невідомі.

Про це на спільній прес-конференції заявили прем'єр Бельгії Александер Де Кроо та міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BRF.

За словами міністра оборони, літаки хочуть доставити в Україну "якнайшвидше". При цьому робиться все можливе для того, щоб постачання відбулося цього року.

Також, як зазначила Дедондер, обороноздатність Бельгії в результаті такої передачі не наражається на ризик.

У свою чергу Де Кроо підкреслив, що надання винищувачів має бути профінансовано за рахунок доходу від заморожених російських активів, а не за рахунок бельгійських платників податків.

F-16 від Бельгії

Нагадаємо, ще в грудні минулого року міністр оборони Бельгії Лідівін Дедондер підтвердила, що її країна має плани надати українським пілотам винищувачі F-16 у 2025 році. Точну кількість, яку планується передати, вона не розкривала.

Вже в січні цього року бельгійські ЗМІ написали про те, що Бельгія направить до Данії два двомісні F-16 для навчання українських пілотів.

Також наприкінці березня Бельгія виділила 100 млн. євро на техобслуговування F-16, які Україна має отримати від союзників у 2024 році.

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