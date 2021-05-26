У Білорусі заявили про велику кількість звернень іноземців через скасування авіарейсів

Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про значну кількість звернень іноземних громадян, які стосуються їхнього повернення до місця постійного проживання. Вони стикаються зі складнощами повернутися додому через скасування авіарейсів .

"На даний час до Державного прикордонного комітету та територіальних органів прикордонної служби надходить значна кількість звернень іноземних громадян, що стосуються їх повернення до місця постійного проживання. Більшість питань пов'язані зі скасуванням авіарейсів низкою авіаперевізників, а також введенням іноземними державами заборони на польоти через повітряний простір Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Білоруські прикордонники заявили, що питання повернення іноземців додому знаходяться "поза компетенцією органів прикордонної служби". У зв'язку з цим іноземцям рекомендують для розв'язання проблем, пов'язаних з поверненням додому, звертатися в дипломатичні представництва та консульські установи своїх країн.