"Белавіа" більше не приймає на рейс громадян Афганістану, Іраку, Ємену, Сирії, які вилітають з Дубая

Білоруська авіакомпанія "Белавіа" більше не приймає на рейси до Мінська з Дубая громадян Афганістану, Іраку, Сирії, Ємену. Таке рішення ухвалено владою Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Белавіа" .

"Відповідно до рішення компетентних органів ОАЕ, з 14.11.2021 року громадяни Афганістану, Іраку, Ємену, Сирії не прийматимуться до перевезення на рейсах, що прямують з Дубая до Білорусі. У зв'язку з цим авіакомпанія "Белавіа" посилює контроль за перевіркою документів при реєстрації пасажирів на рейси з Дубая", - повідомили в авіакомпанії.

Нагадаємо, турецька авіакомпанія Turkish Airlines прийняла рішення не пускати в літаки, які виконують рейси до Мінська, громадян Іраку, Сирії та Ємену. Виняток буде зроблено лише для власників дипломатичних паспортів.

А Європейський союз готовий запровадити санкції проти білоруської національної авіакомпанії "Белавіа". Зокрема, через міграційну кризу на європейських кордонах.