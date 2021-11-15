"Белавиа" больше не принимает на рейс граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии, вылетающих из Дубая

Белорусская авиакомпания "Белавиа" больше не принимает на рейсы в Минск из Дубая граждан Афганистана, Ирака, Сирии, Йемена. Такое решение принято властями Объедененных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании "Белавиа" .

"В соответствии с решением компетентных органов ОАЭ, с 14.11.2021 года граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Дубая в Беларусь. В связи с этим авиакомпания "Белавиа" усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая", - сообщили в авиакомпании.

Напомним, турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение не пускать в самолеты, выполняющие рейсы в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена. Исключение будет сделано только для владельцев дипломатических паспортов.

А Европейский союз готов ввести санкции против белорусской национальной авиакомпании "Белавиа". В частности, из-за миграционного кризиса на европейских границах.