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ЄС готовий ввести санкції проти "Бєлавіа", - Боррель

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Понеділок 18 жовтня 2021 20:02
ЄС готовий ввести санкції проти "Бєлавіа", - Боррель Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз готовий ввести санкції проти білоруської національної авіакомпанії "Бєлавіа". Зокрема, через міграційну кризу на європейських кордонах.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми готові ввести санкції проти національної авіакомпанії Білорусі і переконати інших, що вони грають в гру нелегальних перевізників людей", - заявив він.

За словами Борреля, ЄС перебуває на зв'язку з владою Іраку та інших країн, звідки мігранти намагаються через Білорусь потрапити до Євросоюзу.

"Ми працюємо з владою Іраку та інших країн походження мігрантів, щоб вони зрозуміли, що це не просто туристи, які хочуть відвідати Мінськ. Це люди, яких переконали, що вони зможуть потрапити в ЄС через Литву, Латвію, Польщу. Це ситуація, з якою ми повинні боротися", - підкреслив він.

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