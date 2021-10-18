ЄС готовий ввести санкції проти "Бєлавіа", - Боррель

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Ми готові ввести санкції проти національної авіакомпанії Білорусі і переконати інших, що вони грають в гру нелегальних перевізників людей", - заявив він.

За словами Борреля, ЄС перебуває на зв'язку з владою Іраку та інших країн, звідки мігранти намагаються через Білорусь потрапити до Євросоюзу.

"Ми працюємо з владою Іраку та інших країн походження мігрантів, щоб вони зрозуміли, що це не просто туристи, які хочуть відвідати Мінськ. Це люди, яких переконали, що вони зможуть потрапити в ЄС через Литву, Латвію, Польщу. Це ситуація, з якою ми повинні боротися", - підкреслив він.