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Туреччина вирішила не пускати на рейси до Мінська громадян Іраку, Сирії та Ємену, але є виняток

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Анкара, Четвер 11 листопада 2021 21:10
Туреччина вирішила не пускати на рейси до Мінська громадян Іраку, Сирії та Ємену, але є виняток Фото: Turkish Airlines не пускатиме на рейси до Мінська громадян Іраку, Сирії та Ємену (twitter.com/andreasmoun)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines прийняла рішення не пускати в літаки, що виконують рейси до Мінська, громадян Іраку, Сирії та Ємену. Виняток буде зроблено тільки для власників дипломатичних паспортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря канцелярії польського президента Якуба Кумоча.

За його словами, з керівництвом авіакомпанії Turkish Airlines пройшли переговори з питання перевезення нелегальних мігрантів до Білорусі. Кумоч зазначив, що турецький перевізник погодився більше не приймати на борт літаків, що виконують рейси до Мінська, громадян Іраку, Сирії та Ємену.

"Виняток зроблено тільки для власників дипломатичних паспортів", - уточнив держсекретар польського президента.

Він подякував від імені президента Польщі всім, хто брав участь у переговорах.

Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз співпрацює з країнами походження та транзиту нелегальних мігрантів до Білорусі.

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