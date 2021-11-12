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"Белавіа" не прийматиме на рейси з Туреччини до Мінська громадян Іраку, Сирії та Ємену

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Білорусь, П'ятниця 12 листопада 2021 10:08
"Белавіа" не прийматиме на рейси з Туреччини до Мінська громадян Іраку, Сирії та Ємену Фото: "Белавіа" не прийматиме на рейси з Туреччини до Білорусі громадян Іраку, Сирії та Ємену (facebook.com/belavia)
Автор: Іванна Шовкун

З 12 листопада 2021 року білоруська національна авіакомпанія "Белавіа" не прийматиме на рейси з Туреччини до Білорусі громадян Іраку, Сирії та Ємену. Пасажири зможуть повернути вартість квитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба "Белавіа".

"Відповідно до рішення компетентних органів Туреччини з 12 листопада громадяни Іраку, Сирії, Ємену не прийматимуться до перевезення на рейсах, що прямують з Туреччини до Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що пасажири авіаліній "Белавіа", які потрапляють під цю заборону, можуть здійснити повне повернення вартості авіаквитка без утримань за місцем його придбання.

Нагадаємо, турецька авіакомпанія Turkish Airlines прийняла рішення не пускати в літаки, які виконують рейси до Мінська, громадян Іраку, Сирії та Ємену. Виняток буде зроблено лише для власників дипломатичних паспортів.

А Європейський союз готовий запровадити санкції проти білоруської національної авіакомпанії "Белавіа". Зокрема, через міграційну кризу на європейських кордонах.

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