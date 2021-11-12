"Белавіа" не прийматиме на рейси з Туреччини до Мінська громадян Іраку, Сирії та Ємену
З 12 листопада 2021 року білоруська національна авіакомпанія "Белавіа" не прийматиме на рейси з Туреччини до Білорусі громадян Іраку, Сирії та Ємену. Пасажири зможуть повернути вартість квитків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба "Белавіа".
"Відповідно до рішення компетентних органів Туреччини з 12 листопада громадяни Іраку, Сирії, Ємену не прийматимуться до перевезення на рейсах, що прямують з Туреччини до Білорусі", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що пасажири авіаліній "Белавіа", які потрапляють під цю заборону, можуть здійснити повне повернення вартості авіаквитка без утримань за місцем його придбання.
Нагадаємо, турецька авіакомпанія Turkish Airlines прийняла рішення не пускати в літаки, які виконують рейси до Мінська, громадян Іраку, Сирії та Ємену. Виняток буде зроблено лише для власників дипломатичних паспортів.
А Європейський союз готовий запровадити санкції проти білоруської національної авіакомпанії "Белавіа". Зокрема, через міграційну кризу на європейських кордонах.