"Белавіа" не прийматиме на рейси з Туреччини до Мінська громадян Іраку, Сирії та Ємену

З 12 листопада 2021 року білоруська національна авіакомпанія "Белавіа" не прийматиме на рейси з Туреччини до Білорусі громадян Іраку, Сирії та Ємену. Пасажири зможуть повернути вартість квитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба "Белавіа" .

"Відповідно до рішення компетентних органів Туреччини з 12 листопада громадяни Іраку, Сирії, Ємену не прийматимуться до перевезення на рейсах, що прямують з Туреччини до Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що пасажири авіаліній "Белавіа", які потрапляють під цю заборону, можуть здійснити повне повернення вартості авіаквитка без утримань за місцем його придбання.