ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лукашенко доручив не допустити ланцюга солідарності від Вільнюса до Києва

Мінськ, Субота 15 серпня 2020 21:56
Лукашенко доручив не допустити ланцюга солідарності від Вільнюса до Києва
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Лукашенко доручив Міноборони і КДБ не допустити цього

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на ідею вибудувати ланцюг солідарності від Вільнюса до Києва. Він доручив силовикам цього не допустити.

Про це він заявив на нараді в Центрі стратегічного управління у Міністерстві оборони Білорусі, передає БелТА.

За його словами, він це проходив після розпаду СРСР, коли була спроба створення Балто-Чорноморського регіону - санітарної зони: три балтійські держави, Білорусь, Україна, щоб нібито відокремити Росію від Заходу.

"Мало на проспекті в Мінську небайдужих з квіточками і в ланцюгах ... Уже хочуть виставити від Вільнюса до Києва і зібрати туди більше 300 тисяч людей", - сказав він.

Лукашенко заявив, що домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про те, що вони будуть діяти у взаємодії.

Крім того, сьогодні на нараді, за даними "Білорусь-1", Лукашенко обговорив з силовиками тактику протидії революційному сценарію.

Відзначимо, мова йде про ланцюг солідарності від Вільнюса до білоруського кордону, про який повідомив журналіст Андрюс Тапінас. Президент Литви Гітанас Науседа може взяти участь в цій акції.

Захід заплановано на 23 серпня, про плани провести його було оголошено 14 числа.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що Росія при першому запиті надасть допомогу по забезпеченню безпеки Білорусі.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України дало оцінку виборам в Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся