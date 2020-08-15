Лукашенко доручив не допустити ланцюга солідарності від Вільнюса до Києва

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко доручив Міноборони і КДБ не допустити цього

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на ідею вибудувати ланцюг солідарності від Вільнюса до Києва. Він доручив силовикам цього не допустити.

Про це він заявив на нараді в Центрі стратегічного управління у Міністерстві оборони Білорусі, передає БелТА.

За його словами, він це проходив після розпаду СРСР, коли була спроба створення Балто-Чорноморського регіону - санітарної зони: три балтійські держави, Білорусь, Україна, щоб нібито відокремити Росію від Заходу.

"Мало на проспекті в Мінську небайдужих з квіточками і в ланцюгах ... Уже хочуть виставити від Вільнюса до Києва і зібрати туди більше 300 тисяч людей", - сказав він.

Лукашенко заявив, що домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про те, що вони будуть діяти у взаємодії.

Крім того, сьогодні на нараді, за даними "Білорусь-1", Лукашенко обговорив з силовиками тактику протидії революційному сценарію.

Відзначимо, мова йде про ланцюг солідарності від Вільнюса до білоруського кордону, про який повідомив журналіст Андрюс Тапінас. Президент Литви Гітанас Науседа може взяти участь в цій акції.

Захід заплановано на 23 серпня, про плани провести його було оголошено 14 числа.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що Росія при першому запиті надасть допомогу по забезпеченню безпеки Білорусі.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України дало оцінку виборам в Білорусі.