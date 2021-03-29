Білорусь збирається оголосити Тіхановську і BYPOL в міжнародний розшук

Прокуратура готує також документи в правоохоронні органи Литви і Польщі з вимогою видати Білорусі Тіхановську та інших фігурантів справи.

"Справжнє кримінальна справа є ще одним фактом, який підтверджує, що так звана опозиція для досягнення своїх злочинних цілей по захопленню влади не гребує нічим. Організовує і здійснює тяжкі злочини, спрямовані на заподіяння шкоди життю та здоров'ю наших громадян. Заявляю, що ми приймемо всі заходи для того, щоб жодна особа, яка посягає на правопорядок, не пішло від суворої відповідальності", - заявив генеральний прокурор Білорусі Олексій Швед.