Тихановська: розслідуванням злочинів Лукашенко повинен зайнятися трибунал
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала створити міжнародний трибунал. Він повинен зайнятися розслідуванням злочинів Олександра Лукашенка.
Про це Тихановська заявила, виступаючи в Сенаті Чехії в Празі, пише "Голос Америки".
Розслідування, на думку Тихановської, повинні стосуватися як діяльності Лукашенка в минулому, так і в період після виборів 2020 року.
"Ми не можемо дозволити диктаторам писати історію", - заявила опозиціонер.
Репресії режиму Лукашенка у відповідь на протести Тихановська назвала "терором, якого країна не знала з часів сталінізму".
"Єдиним виходом з кризи в Білорусі можуть бути тільки вільні вибори", - додала вона.
Раніше Тихановська заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. За її словами, країна перетворилася на" чорну пляму " на світовій карті.
Також Тихановська закликала Сполучені Штати розширити санкції проти Білорусі.