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Тихановська: розслідуванням злочинів Лукашенко повинен зайнятися трибунал

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Четвер 10 червня 2021 12:04
Тихановська: розслідуванням злочинів Лукашенко повинен зайнятися трибунал Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала створити міжнародний трибунал. Він повинен зайнятися розслідуванням злочинів Олександра Лукашенка.

Про це Тихановська заявила, виступаючи в Сенаті Чехії в Празі, пише "Голос Америки".

Розслідування, на думку Тихановської, повинні стосуватися як діяльності Лукашенка в минулому, так і в період після виборів 2020 року.

"Ми не можемо дозволити диктаторам писати історію", - заявила опозиціонер.

Репресії режиму Лукашенка у відповідь на протести Тихановська назвала "терором, якого країна не знала з часів сталінізму".

"Єдиним виходом з кризи в Білорусі можуть бути тільки вільні вибори", - додала вона.

Раніше Тихановська заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. За її словами, країна перетворилася на" чорну пляму " на світовій карті.

Також Тихановська закликала Сполучені Штати розширити санкції проти Білорусі.

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Новини України Політика Світлана Тіхановська
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