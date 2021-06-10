Тихановська: розслідуванням злочинів Лукашенко повинен зайнятися трибунал

Про це Тихановська заявила, виступаючи в Сенаті Чехії в Празі, пише "Голос Америки".

Розслідування, на думку Тихановської, повинні стосуватися як діяльності Лукашенка в минулому, так і в період після виборів 2020 року.

"Ми не можемо дозволити диктаторам писати історію", - заявила опозиціонер.

Репресії режиму Лукашенка у відповідь на протести Тихановська назвала "терором, якого країна не знала з часів сталінізму".

"Єдиним виходом з кризи в Білорусі можуть бути тільки вільні вибори", - додала вона.