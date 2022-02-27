Росіяни не здаються? Показуємо зізнання полонених, захоплених в Україні

Війська РФ в ході вторгнення в Україну несуть величезні втрати. За оперативними даними Міністерства оборони, загинуло вже близько 4300 окупантів. Деяких затримують, іноді навіть силами цивільних, деякі здаються самі. Загалом у полон потрапили вже більше 200 російських військових. Українська влада закликає інших скласти зброю і здатися, поки не пізно.

Зі слів росіян, багато хто з них не знав, що їх відправили на війну проти України. Офіційна причина, чому вони увійшли на територію нашої держави - "навчання". Принаймні, так їм нібито говорить їхнє командування. При цьому Росія заперечує наявність значної кількості загиблих або захоплених в ході нападу на Україну.

Один з полонених каже, що в рамках "навчань" мав "прокотитися" вздовж кордону України.

На одному з опублікованих відео полонений зізнався: коли військовослужбовці зрозуміли, що опинилися на передовій, вони були "деморалізовані і ніхто не хотів йти". Але їм пригрозили, що вони стануть "ворогами народу" і навіть можуть бути "розстріляні".

"Нас стали закидати як гарматне м'ясо. Хоча люди всі, принаймні з нашої частини, говорили, що вони не хочуть. Просто хочуть додому, просто хочуть миру", - сказав російський солдат.

Схожі свідчення дають і інші полонені. Один з них також прийшов з "навчань" в Білорусі. За його словами, командування поставило їм завдання - зайти на вулиці Києва і захопити територію України.

"Закликаю Збройні Сили Росії: хлопці, вистачить бомбити Київ, вистачить бомбити Україну. Тут дуже багато поранених... Якщо ви будете здійснювати ці артобстріли, ви знищите своїх солдатів, ви знищите мирний народ. Це не наша війна. Матері і дружини, забирайте своїх чоловіків", - каже полонений.

Затриманий у боях під Києвом розповів, як під прикриттям навчань в Білорусі Росія готувала напад на Україну. За його словами, в навчаннях брали участь багато регіональних підрозділів Росгвардії. Перед вильотом зі Смоленська у всіх службовців вилучили мобільні телефони та посвідчення.

Легенду навчань, зі слів полоненого, їм ніхто не повідомив. Вранці 24 лютого їх командир дав їм завдання "надати допомогу Збройним силам РФ захопити територію України, забезпечення контролю над нею і придушення можливого опору громадян України".

"Хочу попросити вибачення у громадян України за те, що ми віроломно вступили на територію вашої держави... Також хочу звернутися до солдатів і співробітників армії РФ, підрозділам Росгвардії з тим, щоб вони склали зброю і припинили планомірне знищення мирного населення і військовослужбовців...", – сказав підполковник Росгвардії.

Ще кілька затриманих сказали, що росіянам не потрібно їхати в Україну і що тут і "самі з усім справляються". "Тут теж люди живуть, а не як по телевізору показують", – говорить один з них. Інший затриманий зазначив, що хоче припинення "безглуздих військових дій на території України".

"Тут люди не хочуть війни з Росією. Вони воюють тільки через те, що росіяни нападають на них", – сказав один з солдатів.

На цьому відео група затриманих під Харковом, які заявили, що готові воювати за Україну. "Мама, тато, я не хотів їхати в Україну... дуже сильно додому хочу", – говорить один з них.

Ще одна група полонених каже, що їх командири "звалили", залишивши їх без допомоги.

"Потрібно зателефонувати командирам, рідним, щоб вони теж підключали. Щоб вони зробили мітинги, все можливе, щоб припинили вогонь, наступ, бомбардування. Я зараз в Києві перебуваю, нас бомблять, і мене теж можуть тут розбомбити... командування зрадило нас і кинуло", – каже захоплений ОМОНівець з Новокузнецька.

Інший затриманий закликав своїх "друзів" їхати з України, тому що їм "тут не раді".

Ще один захоплений російський солдат, відповідаючи на питання про те, чи бачив він в Україні "фашистів", сказав: "Вони пропаганду роблять, виродки. Ненавиджу їх".

Один з військових назвав Путіна "нехорошою людиною" і тим самим словом, яким його називають в Україні.

"Слава Україні - Героям слава!" (Обережно, на відео ненормативна лексика!)