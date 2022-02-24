ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З території Білорусі випустили балістичні ракети в бік України

Новость на русском →
Білорусь, Четвер 24 лютого 2022 15:38
З території Білорусі випустили балістичні ракети в бік України Фото: з території Білорусі випустили ракети в бік України (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

З території Білорусі випустили чотири балістичні ракети в бік України. Ракети були випущені в південно-західному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Facebook.

"З території Республіки Білорусь випущені 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що глава Європейської Ради Мішель Боррель звернувся до білорусів. Він закликав громадян Білорусі чинити опір агресії проти України.

Так відомо, що російські бойовики підійшли впритул до Сум. Бої ведуться в передмісті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Вторгнення Росії до України
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна