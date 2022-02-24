З території Білорусі випустили балістичні ракети в бік України
Фото: з території Білорусі випустили ракети в бік України (facebook.com/rnbou)
З території Білорусі випустили чотири балістичні ракети в бік України. Ракети були випущені в південно-західному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Facebook.
"З території Республіки Білорусь випущені 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що глава Європейської Ради Мішель Боррель звернувся до білорусів. Він закликав громадян Білорусі чинити опір агресії проти України.
Так відомо, що російські бойовики підійшли впритул до Сум. Бої ведуться в передмісті.