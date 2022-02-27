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ЗСУ збили крилату ракету, випущену в бік Києва з території Білорусі

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Білорусь, Неділя 27 лютого 2022 09:07
ЗСУ збили крилату ракету, випущену в бік Києва з території Білорусі Фото: з Білорусі випустили ракету в бік Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

З території Білорусі була випущена крилата ракета в бік української столиці. Повітряні сили ЗСУ змогли збити ворожу ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного.

"Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22. Це черговий військовий злочин РБ і РФ", - заявив Залужний.

Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом доби вороги били по Києву та іншим містам балістичними і крилатими ракетами і застосовували авіацію з території Білорусі та окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, що вранці 27 лютого у центрі Харкова йдуть бої, і російські окупанти зазнають втрат.

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