На білоруському аеродромі "Зябрівка" помітили скупчення техніки. Його передали росіянам
На білоруському військовому аеродромі Зябрівка (Гомельська область), який було передано РФ, відмічено явне збільшення кількості ЗРК "С-400", танків та БМП. Це засвідчують супутникові знімки військового об'єкта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Yesterday the Ukrainian MoD (Oleksiy Gromov) informed that Belarus had handed over the Prybytki Air Base to Russia. Moscow has maintained an S-400 battalion with some probable Pantsirs and Iskander at the base since March-April. pic.twitter.com/xC11Pxjerj— Konrad Muzyka - Rochan Consulting (@konrad_muzyka) July 8, 2022
Так, на знімках, опублікованих оборонним аналітиком Конрадом Музикою в Twitter, можна помітити:
- дивізіон із 10 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф";
- дві одиниці ЗРПК "Панцир", що знаходяться на насипах ґрунту;
- низьковисотні виявники 5Н66, які встановлені на вежі 40В6;
- радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е;
- апаратний контейнер Ф52 для операторів
У моніторинговій групі зазначають, що С-400 побільшало на дві одиниці.
"Нам відомо, що, крім усього вищепереліченого в Зябрівці, також з'явилися БМП і танки, які прикопані і замасковані", - додають у "Беларускі Гаюн".
Як повідомлялось, раніше у Білорусі помітили російську військову техніку. Колона, яка включала в себе ЗРК "С-400" і КамАЗи з ракетами, пересувалася від Мозиря в бік передмістя.
Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія хоче збільшити військову присутність на території Білорусі. Зокрема, відправити більше тактичної авіації.
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