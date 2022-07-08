На білоруському аеродромі "Зябрівка" помітили скупчення техніки. Його передали росіянам

На білоруському військовому аеродромі Зябрівка (Гомельська область), який було передано РФ, відмічено явне збільшення кількості ЗРК "С-400", танків та БМП. Це засвідчують супутникові знімки військового об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу " Беларускі Гаюн ".

"Нам відомо, що, крім усього вищепереліченого в Зябрівці, також з'явилися БМП і танки, які прикопані і замасковані", - додають у "Беларускі Гаюн".

У моніторинговій групі зазначають, що С-400 побільшало на дві одиниці.

Так, на знімках, опублікованих оборонним аналітиком Конрадом Музикою в Twitter, можна помітити:

Як повідомлялось, раніше у Білорусі помітили російську військову техніку. Колона, яка включала в себе ЗРК "С-400" і КамАЗи з ракетами, пересувалася від Мозиря в бік передмістя.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія хоче збільшити військову присутність на території Білорусі. Зокрема, відправити більше тактичної авіації.

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