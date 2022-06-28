ru ua
Вт, 28 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Білорусі помітили рух російських ЗРК "C-400": куди прямували

Новость на русском →
Мозир, Вівторок 28 червня 2022 15:53
У Білорусі помітили рух російських ЗРК "C-400": куди прямували Фото: ракетні комплекси С-400 "Тріумф" (doblest.club)
Автор: Руслан Гаращенко

У Білорусі помітили російську військову техніку. Колона, яка включала в себе ЗРК "С-400" і КамАЗи з ракетами, пересувалася від Мозиря в бік передмістя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"14:00 в Мозирі помічена колона ЗС РФ, яка заїхала з боку траси Р31. Серед техніки помічені: 3 трала на базі КАМАЗ з 4-ма ракетами для ЗРК "С-400" і автокран військовий, також одна одиниця ЗРК "С-400". Колона попрямувала в бік Прудка", - йдеться в повідомленні.

Моніторингова група опублікувала карту пересування техніки ЗС РФ.

У Білорусі помітили рух російських ЗРК &quot;C-400&quot;: куди прямували

Також сьогодні вранці на трасі біля Гомеля була помічена колона з чотирьох заряджаючих машин і одна одиниця ЗРК "С-400". Ця колона могла повернути на військовий аеродром в Зябрівці.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія хоче збільшити військову присутність на території Білорусі. Зокрема, відправити більше тактичної авіації.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль вирішив втягнути Білорусь у війну з Україною. Він звернувся до громадян Білорусі, заявивши, що білоруси не повинні йти вмирати, тому що так вирішило російське керівництво.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Білорусь Агресія РФ
NEWS
Данілов відповів на погрози Медведєва: повернення Криму буде одразу, без спроб
Данілов відповів на погрози Медведєва: повернення Криму буде одразу, без спроб
DAILY
Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон