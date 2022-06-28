У Білорусі помітили рух російських ЗРК "C-400": куди прямували

У Білорусі помітили російську військову техніку. Колона, яка включала в себе ЗРК "С-400" і КамАЗи з ракетами, пересувалася від Мозиря в бік передмістя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи " Беларускі Гаюн ".

"14:00 в Мозирі помічена колона ЗС РФ, яка заїхала з боку траси Р31. Серед техніки помічені: 3 трала на базі КАМАЗ з 4-ма ракетами для ЗРК "С-400" і автокран військовий, також одна одиниця ЗРК "С-400". Колона попрямувала в бік Прудка", - йдеться в повідомленні.

Моніторингова група опублікувала карту пересування техніки ЗС РФ.

Також сьогодні вранці на трасі біля Гомеля була помічена колона з чотирьох заряджаючих машин і одна одиниця ЗРК "С-400". Ця колона могла повернути на військовий аеродром в Зябрівці.