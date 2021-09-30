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У Білорусі затримали близько 50 осіб за публікації в соцмережах про перестрілку в Мінську

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Мінськ, Четвер 30 вересня 2021 16:21
У Білорусі затримали близько 50 осіб за публікації в соцмережах про перестрілку в Мінську Фото: у Білорусі затримали близько 50 осіб за публікації в соцмережах про стрілянину в Мінську (tut.by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У четвер, 30 вересня, в Білорусі прокотилася хвиля обшуків і затримань активістів. Всього заарештовано близько 50 осіб через, як припускають правозахисники, коментарі в соцмережах про перестрілку в Мінську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисну організацію "Вясна".

За її даними, затриманим пред'являють звинувачення за образу представника влади і розпалювання соціальної ворожнечі. "Співробітники КДБ затримали близько 50 осіб. Всі знаходяться в ІТТ на Охрестина", - уточнили в організації.

Правозахисники вважають, що затримання активістів пов'язані з коментарями в соціальних мережах про загибель в результаті перестрілки в Мінську співробітника IT-компанії Андрія Зельцера і офіцера КДБ.

Нагадаємо, напередодні у Білорусі порушили ще одну кримінальну справу проти опозиціонера Валерія Цепкало. Політика звинуватили в закликах до дій, що завдають шкоди безпеці країни. Приводом для цього став розміщений ним відеоролик з коментарем про перестрілку в Мінську.

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