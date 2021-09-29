У Білорусі на опозиціонера Цепкало завели ще одну кримінальну справу

Слідчий комітет Білорусі порушив проти білоруського опозиціонера Валерія Цепкало ще одну кримінальну справу. Політика звинуватили в закликах до дій, що завдають шкоди безпеці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СК Білорусі .

У відомстві підкреслили, що розслідується кримінальна справа про вбивство 28 вересня співробітника КДБ при виконанні службових обов'язків. Після появи інформації про загибель силовика, заявили в СК, "різні деструктивно налаштовані особи", які знаходяться за межами країни, стали "закликати до насильства щодо правоохоронців і навіть до вбивств".

"Цепкало, що знаходиться за межами Білорусі, 29 вересня цього року розмістив в Інтернеті відеозапис, в якому назвав вбивство співробітника КДБ "прикладом того, як треба боротися" для всіх жителів Республіки Білорусь", - заявили в СК.

Там додали, що опозиціонер закликав до збройного захоплення державної влади, насильницької зміни конституційного ладу, а також вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі.

Відносно опозиціонера порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 361 (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь) КК країни. Цепкало загрожує до 7 років позбавлення волі.

"Вищевказана кримінальна справа поєднана провадженням зі справою про корупцію, фігурантом якої також є Валерій Цепкало, який перебуває в розшуку", - уточнили в СК.