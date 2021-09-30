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В Беларуси задержали около 50 человек за публикации в соцсетях о перестрелке в Минске

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Минск, Четверг 30 сентября 2021 16:21
В Беларуси задержали около 50 человек за публикации в соцсетях о перестрелке в Минске Фото: в Беларуси задержали около 50 человек за публикации в соцсетях о стрельбе в Минске (tut.by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В четверг, 30 сентября, в Беларуси прокатилась волна обысков и задержаний активистов. Всего арестовано около 50 человек из-за, как предполагают правозащитники, комментариев в соцсетях о перестрелке в Минске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитную организацию "Вясна".

По ее данным, задержанным предъявляют обвинения за оскорбление представителя власти и разжигание социальной розни. "Сотрудники КГБ задержали около 50 человек. Все находятся в ИВС на Окрестина", - уточнили в организации.

Правозащитники считают, что задержания активистов связаны с комментариями в социальных сетях о гибели в результате перестрелки в Минске сотрудника IT-компании Андрея Зельцера и офицера КГБ.

Напомним, накануне в Беларуси возбудили еще одно уголовное дело против оппозиционера Валерия Цепкало. Политика обвинили в призывах к действиям, причиняющим вред безопасности страны. Поводом для этого стал размещенный им видеоролик с комментарием о перестрелке в Минске.

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