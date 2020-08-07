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У Білорусі затримали голову штабу ще одного кандидата в президенти

Мінськ, П'ятниця 07 серпня 2020 11:26
У Білорусі затримали голову штабу ще одного кандидата в президенти
Фото: кандидат в президенти Білорусі Сергій Черечень (facebook.com/svcherechen)
Автор: РБК-Україна

Йому інкримінують організацію несанкціонованого мітингу

Напередодні виборів у Білорусі затримали Миколу Лисенкова - начальника штабу кандидата в президенти Сергія Черечня. Його затримали на виборчій дільниці.

Про це повідомив сам Черечень, передає портал TUT.BY.

За його словами, Лисенков на момент затримання був на виборчій дільниці в якості спостерігача.

"По-моєму, йому зараз інкримінують ст. 23.34 КпАП "Організація несанкціонованого масового заходу", але я поки не розумію, до чого це, ми розбираємося", - додав Черечень.

Також повідомляється, що міліція забрала його у відділення для проведення перевірки по адміністративній справі.

Нагадаємо, вчора булу затримано голову виборчого штабу кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської; Марія Мороз була затримана на виході з посольства Литви.

Через деякий час її відпустили, а Міністерство внутрішніх справ Білорусі спростувало інформацію про затримання і заявило, що Мороз забирали до відділку міліції для роз'яснювальної бесіди.

Вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня. ЦВК зареєструвала 5 кандидатів, у тому числі чинного президента Олександра Лукашенка.

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