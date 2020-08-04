Почалося дострокове голосування на виборах президента Білорусі

Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Достроково проголосувати може буль-який громадянин Білорусі

Сьогодні, 4 серпня, у Білорусі почалося дострокове голосування на виборах президента. Воно триватиме до 8 серпня включно.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Повідомляється, що взяти участь у достроковому голосуванні зможуть ті виборці, які не можуть зробити цього в день виборів 9 серпня. При цьому людині не потрібно мати офіційне підтвердження причин, чому не зможе проголосувати в основний день, достатньо мати паспорт, водійські права або інші документи для окремих категорій (студентський квиток, пенсійне посвідчення і так далі).

Дострокове голосування не проводиться в санаторіях, профілакторіях, домах відпочинку, лікарнях та інших організаціях охорони здоров'я. Всього в країні сформовано 5 767 дільниць для голосування, в тому числі 44 за кордоном. До списків виборців внесено 6 844 932 громадянина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що білоруський бізнесмен Валерій Цепкало, якого не допустили до виборів президента, виїхав до Києва; його вважали одним з основних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка.

Фактично єдиним кандидатом від опозиції стала Світлана Тихановська, яка встигла відзначитися скандальною заявою про Крим.

Детальніше про ситуацію навколо виборів читайте в матеріалі РБК-Україна "Лукашенко проти всіх: як проходять президентські вибори в Білорусі".