У Білорусі затримали двох телеведучих

У Мінську (Білорусь) затримали двох телеведучих Дмитра Кохна і Дениса Дудинського. Раніше вони засуджували затримання силовиками мирних людей.

Про це повідомляє TUT.by.

Дружина Дудинського Катерина Раєцька розповіла, що затримані провели всю ніч в ізоляторі на вулиці Окрестіна.

"Ми з Надею Кохно (дружина Дмитра Кохна - ред.) з 9.00 ранку і весь день плануємо чекати біля суду Центрального району (попередня інформація) звісток про засідання, щоб стежити за новинами", - повідомила вона.

Надія Кохно опублікувала в Instagram відео, на якому видно, як силовики забирають її чоловіка. Однак причини, а також які відомства до цього причетні - поки що невідомі.

Однак відомо, що ведучого телепередачі "Удача на додачу" на телеканалі ОНТ Дмитра Кохна звільнили після його поста в соцмережах, де він розкритикував затримання ОМОНом людей. Крім того, звільнили й Дениса Дудинського з телеканалу БТ через аналогічне висловлення власної думки у соцмережах.

Нагадаємо, у Білорусі вчора під час протестів в чотирьох регіонах затримали 24 людини.

Також РБК-Україна писало, що у Мінську затриманим журналістам, які виконували свою роботу під час протестів, пред'явлено звинувачення в участі в несанкціонованому масовому заході.

Крім того, у Білорусі в ніч на 29 серпня заблокували ще два новинних ресурсах "Наша Ніва" і Naviny.by.