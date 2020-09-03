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У Білорусі протестували в чотирьох регіонах, затримано 24 людини

Мінськ, Четвер 03 вересня 2020 11:19
У Білорусі протестували в чотирьох регіонах, затримано 24 людини
Фото: протести в Білорусі (nn.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Вчора в Білорусі протестували в чотирьох регіонах на території 8 населених пунктів. У протестах взяли участь близько тисячі людей.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ країни.

В МВС повідомили про затримання 24 громадянина, в тому числі, 3 студентів.

"До розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень переміщені в місця тримання затриманих 16 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора у Мінську пройшов марш солідарності, до протестів приєдналися студенти білоруських університетів.

Днем раніше в білоруській столиці Мінську на акції протесту затримали 95 осіб.

Крім того, біля стадіону "Динамо" ОМОНівці масово затримували студентів.

Зазначимо, США і Європа готують санкції проти причетних до порушень прав людини в Білорусі.

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