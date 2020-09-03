В Беларуси задержали двух телеведущих

В Минске (Беларусь) задержали двух телеведущих Дмитрия Кохна и Дениса Дудинского. Раньше они осуждали задержания силовиками мирных людей.

Об этом сообщает TUT.by.

Жена Дудинского Екатерина Раецка рассказала, что задержанные провели всю ночь в изоляторе на улице Окрестина.

"Мы с Надей Кохно (жена Дмитрия Кохна - ред.) с 9.00 утра и весь день планируем ждать возле суда Центрального района (предварительная информация) известий о заседании, чтобы следить за новостями", - сообщила она.

Надежда Кохно опубликовала в Instagram видео, на котором видно, как силовики забирают ее мужа. Однако причины, а также какие ведомства к этому причастны - пока неизвестны.

Однако известно, что ведущего телепередачи "Удача в придачу" на телеканале ОНТ Дмитрия Кохна уволили после его поста в соцсетях, где он раскритиковал задержание ОМОНом людей. Кроме того, уволили и Дениса Дудинского с телеканала БТ из-за аналогичного выражения собственного мнения в соцсетях.

Напомним, в Беларуси вчера во время протестов в четырех регионах задержали 24 человека.

Также РБК-Украина писало, что в Минске задержанным журналистам, которые выполняли свою работу во время протестов, предъявлено обвинение в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Кроме того, в Беларуси в ночь на 29 августа заблокировали еще два новостных ресурсах "Наша Нива" и Naviny.by.