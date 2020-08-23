ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Штаб опозиції пропонує провести референдум щодо конституції у Білорусі

Мінськ, Неділя 23 серпня 2020 19:43
Штаб опозиції пропонує провести референдум щодо конституції у Білорусі
Фото: Павло Латушко (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

Опозиція пропонує повернути попередню редакцію конституції

Член правління координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко запропонував провести референдум в країні. На референдумі хочуть поставити питання повернення до попередньої редакції конституції Білорусі.

Про це він заявив, виступаючи перед протестувальниками у Мінську, передає російське агентство ТАСС.

За словами Латушка, опозиція виступає за проведення республіканського референдуму в країні щодо повернення до редакції білоруської конституції від 1994 року.

Крім того, білоруський політик наголосив на необхідності початку формування ініціативних груп щодо відкликання всіх депутатів парламенту Білорусі, а також всіх депутатів місцевих рад.

Зазначимо, водночас президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче змінити діючу конституцію країни; Лукашенко припускав, що після внесення змін до Основного закону в Білорусі можуть відбутися нові вибори президента.

Внесення змін до білоруської конституції підтримали в Міністерстві закордонних справ Росії; Лавров назвав перспективними плани білоруського президента щодо конституції.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьКонституцияоппозиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся