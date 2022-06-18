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Чи зважиться Білорусь на наступ без російської армії: у МВС оцінили загрозу

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Київ, Субота 18 червня 2022 16:59
Чи зважиться Білорусь на наступ без російської армії: у МВС оцінили загрозу Фото: радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Сергей Новиков

Білоруська армія навряд чи зважиться на наступ на Україну без військової підтримки Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі телемарафону.

За його слова, білоруські військові проводять навчання біля кордону, але на даній ділянці поки немає концентрації російських військ.

"Говорити про те, що білоруська армія самостійно, без Росії, може почати такі дії, чесно кажучи, це дуже малоймовірно", - зазначив Денисенко.

Він також підкреслив, що чисельності білоруських військ недостатньо на самостійний наступ на Київ або західні регіони.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про відсутність загрози наступу на Україну з білоруського напрямку і назвав причину.

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