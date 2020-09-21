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У Білорусі за добу затримали майже 450 учасників протестів

Автор: Игорь Литвиненко

У Білорусі в неділю, 20 вересня, силовики затримали 442 учасників акцій протесту. Всього в акціях взяли участь більше 20 тисяч чоловік.

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Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

Наголошується, що вчора були зафіксовані 24 протестні акції в різних населених пунктах країни. Наймасштабніші акції пройшли в Мінську, в них брали участь близько 18 тисяч чоловік.

"Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи затримано 442 громадянина (з них у Мінську - 266). До розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень в місця тримання затриманих доставлені 330 осіб", - повідомили в МВС.

Відзначимо, за даними правозахисників, 20 вересня в Білорусі затримали не менше 230 осіб. Затримання були зафіксовані в Мінську, Гродно, Гомелі, Бресті та Могилеві. При цьому серед затриманих виявився член координаційної ради опозиції Білорусі Олег Моісеєв, який на президентських виборах був довіреною особою екс-кандидата Світлани Тіхановської.

Також повідомлялось, що під час акції в Бресті силовики застосували сльозогінний газ проти демонстрантів.

Детальніше про те, як пройшов 43-й день протестів у Білорусі читайте в матеріалі РБК-Україна.

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