В Беларуси за сутки задержали почти 450 участников протестов

В Беларуси в воскресенье, 20 сентября, силовики задержали 442 участников акций протеста. Всего в акциях взяли участие более 20 тысяч человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Отмечается, что вчера были зафиксированы 24 протестные акции в различных населенных пунктах страны. Самые масштабные акции прошли в Минске, в них участвовали около 18 тысяч человек.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 442 гражданина (из них в Минске - 266). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 330 человек", - сообщили в МВД.

Отметим, по данным правозащитников, 20 сентября в Беларуси задержали не менее 230 человек. Задержания были зафиксированы в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и Могилеве. При этом среди задержанных оказался член координационного совета оппозиции Беларуси Олег Моисеев, который на президентских выборах был доверенным лицом экс-кандидата Светланы Тихановской.

Также сообщалось, что во время акции в Бресте силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Подробнее о том, как прошел 43-й день протестов в Беларуси читайте в материале РБК-Украина.