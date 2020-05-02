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У Білорусі за добу виявили майже тисячу хворих на коронавірус

Новини » Коронавірус     02.05.2020 - 13:54
У Білорусі за добу виявили майже тисячу хворих на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість летальних випадків наближається до 100

У Білорусі за минулу добу було підтверджено майже 1 тисячу нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TUT.BY.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі, вчора в країні було зафіксовано 911 нових випадків інфікування коронавірусом. При цьому 199 пацієнтів було виписано з лікарень після одужання. За добу померли 4 людини з коронавірусом.

Зазначається, що станом на 2 травня в Білорусі було проведено 195 430 тестів на коронавірус, позитивними виявилися понад 8% з них. З початку спалаху коронавірусу в країні померли вже 97 хворих, а одужали 3117 пацієнтів.

Нагадаємо, раніше представник ВООЗ заявляв, що Білорусь за темпами поширення коронавірусу серед населення випереджає сусідні країни. Темпи поширення коронавірусу в Білорусі є одними з найшвидших серед країн Європи.

При цьому президент Білорусі Олександр Лукашенко виступає проти введення карантину в країні. Білоруський президент заявив, що готовий у разі необхідності ввести карантин і комендантську годину в країні, але громадянам "це не треба".

Також РБК-Україна писало, що Росія сьогодні знову встановила антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу за добу. За минулу добу в Росії лабораторно підтвердили майже 10 тисяч випадків інфікування.

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