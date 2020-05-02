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Росія знову встановила антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     02.05.2020 - 12:32
Росія знову встановила антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу підтвердили майже 10 тисяч випадків

У Російській Федерації знову зафіксували антирекорд за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За даними оперативного штабу з боротьби з захворюванням, за минулу добу в Росії було зафіксовано 9623 випадки захворювання на коронавірус. При цьому загальна кількість випадків інфікування зросла до 124 054.

Нагадаємо, вчора у Росії повідомляли про фіксування майже 8 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. За добу в Росії від ускладнень коронавірусу померли майже 100 пацієнтів. Так, Росія увійшла до топ-10 країн за кількістю заражених.

Також РБК-Україна писало, що коронавірусом заразився прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін. Глава російського уряду заявив, що відправиться в самоізоляцію на час лікування. Виконувати обов'язки прем'єра було призначено віце-прем'єр-міністра Андрія Білоусова.

Крім того, нещодавно у ВООЗ заявили, що Білорусь за темпами поширення коронавірусу випереджає сусідні країни. Темпи поширення хвороби серед населення в Білорусі є одними з найшвидших у Європі.

Додамо, за останню добу в окупованому Росією Криму було виявлено 2 нових випадки коронавірусу. Серед нововиявлених хворих - дворічна дитина, сім'я якої нещодавно повернулася з Чити.

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