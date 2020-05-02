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В Беларуси за сутки выявили почти тысячу больных коронавирусом

Новости » Коронавирус     02.05.2020 - 13:54
В Беларуси за сутки выявили почти тысячу больных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество летальных случаев приближается к 100

В Беларуси за минувшие сутки подтвердили почти 1 тысячу новых случаев коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TUT.BY.

По последним данным Министерства здравоохранения Беларуси, вчера в стране было зафиксировано 911 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом 199 пациентов были выписаны из больниц после выздоровления. За сутки умерли 4 человека с коронавирусом.

Отмечается, что по состоянию на 2 мая в Беларуси было проведено 195 430 тестов на коронавирус, положительными оказались более 8% из них. С начала вспышки коронавируса в стране умерли уже 97 больных, а поправились 3117 пациентов.

Напомним, ранее представитель ВОЗ заявлял, что Беларусь по темпам распространения коронавируса среди населения опережает соседние страны. Темпы распространения коронавируса в Беларуси являются одними из самых быстрых среди стран Европы.

При этом президент Беларуси Александр Лукашенко выступает против введения карантина в стране. Белорусский президент заявил, что готов в случае необходимости ввести карантин и комендантский час в стране, но гражданам "это не надо".

Также РБК-Украина писало, что Россия сегодня вновь установила антирекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки. За минувшие сутки в России лабораторно подтвердили почти 10 тысяч случаев инфицирования.

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