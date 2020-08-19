У Білорусі силовики відпустили двох членів штабу Тіхановської

Білоруські силовики відпустили раніше затриманих членів виборчих штабів Світлани Тіхановської та Віктора Бабарико. Силовики звільнили з СІЗО двох охоронців Тіхановської - Антона Сташевського та Олега Моісеєнка.

Про це повідомляє білоруське агентство TUT.by.

Разом з представниками Тіхановської звільнили двох волонтерів штабу Бабарико - Артема Панасюка та Дмитра Нагайченка. Нікому з них не висували звинувачень.

Представників штабів Тіхановської та Бабарико відпустили у понеділок, 18 серпня, але стало відомо про це лише сьогодні. Охоронців Тихановської утримували 10 діб, а про їх місцеперебування ніхто не знав.

Нагадаємо, всього напередодні президентських виборів у Білорусі затримали 9 членів штабу тодішньої кандидатки в президенти Тіхановської; силовики затримали й начальника штабу - Марію Мороз.

Пізніше в КДБ Білорусі заявили, що на Тіхановську нібито готували замах, щоб зробити з опозиційної лідерки "сакральну жертву".

Наразі Тіхановська перебуває під охороною на території Литви, звідки сьогодні записала відеозвернення до лідерів ЄС, в якому закликала не визнавати результати виборів у Білорусі.