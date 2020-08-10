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На Тіхановську готувався замах, - КДБ Білорусі

Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 19:33
На Тіхановську готувався замах, - КДБ Білорусі
Фото: Світлана Тіхановська (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: РБК-Україна

КДБ заявляє, що з усією серйозністю поставилися до погроз

У перший день протестів у Білорусі на кандидата у президенти Світлану Тіхановську готувався замах. Спецслужби країни перехопили повідомлення про необхідність "сакральної жертви".

Про це заявив голова Комітету держбезпеки Білорусі Валерій Вакульчик, передає БЕЛТА.

За його словами, з об'єднаного штабу надійшла інформація про побоювання провокацій і замаху на життя Тіхановської. А буквально перед цим відділ по боротьбі з екстремізмом перехопив повідомлення, що потрібна сакральна жертва.

"Відправник вже встановлений і найближчим часом буде затриманий. Враховуючи цю обставину, про ситуацію негайно доповіли голові держави. Слід відзначити, що ми з усією серйозністю поставилися до цієї інформації. Згідно з дорученням голови держави мною було прийнято рішення про виділення 120 підготовлених працівників для організації охорони об'єднаного штабу", - додав Вакульчик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тіхановстка відмовилася брати участь в акціях протесту, її штаб вважає, що поява на публіці може викликати провокації.

Вже відомо, що вона подала скаргу до ЦВК з вимогою визнати недійсними результати виборів, за якими перемагає чинний президент Олександр Лукашенко.

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