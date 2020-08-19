В Беларуси силовики отпустили двух членов штаба Тихановской

Белорусские силовики отпустили ранее задержанных членов избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико. Силовики освободили из СИЗО двух охранников Тихановской - Антона Сташевского и Олега Моисеенко.

Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.

Вместе с представителями Тихановской освободили двух волонтеров штаба Бабарико - Артема Панасюка и Дмитрия Нагайченко. Никому из них не выдвигали обвинений.

Представителей штабов Тихановской и Бабарико отпустили в понедельник, 18 августа, но стало известно об этом только сегодня. Охранников Тихановской удерживали 10 дней, а об их местонахождении никто не знал.

Напомним, всего в преддверии президентских выборов в Беларуси задержали 9 членов штаба тогдашнего кандидата в президенты Тихановской; силовики задержали и начальника штаба - Марию Мороз.

Позже в КГБ Беларуси заявили, что на Тихановскую якобы готовили покушение, чтобы сделать из оппозиционного лидера "сакральную жертву".

Сейчас Тихановская находится под охраной на территории Литвы, откуда сегодня записала видеообращение к лидерам ЕС, в котором призвала не признавать результаты выборов в Беларуси.