ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У штабі Тихановської заявили про дев'ятьох затриманих зі своєї команди

Білорусь, Мінськ, Неділя 09 серпня 2020 18:32
У штабі Тихановської заявили про дев'ятьох затриманих зі своєї команди
Фото: Світлана Тихановська (twitter.com/naviny)
Автор: Артур Родивилов

Невідомо місцезнаходження деяких затриманих

Дев'ятеро людей зі штабу Світлани Тихановської були затримані. Серед затриманих на цю мить: начальник штабу і довірена особа Марія Мороз, довірені особи кандидата Олег Моїсеєв, Тетяна Канівська, Юрій Власов, Андрій Смоленчук, Дмитро Тіит, Павло Мельковський, Микола Масловський і Антон Сташевський.

Про це повідомляє Tut.by.

Уточнюється, що Смоленчук отримав 15 діб, Тит не виходить на зв'язок, Мельковський засуджений на 5 діб, а його машина зі 100 тисячами листівок вилучена, Сташевського перевели до Слідчого комітету.

Що пред'являють іншим - поки невідомо. Крім того, невідомо місцеперебування деяких затриманих.

Нагадаємо, раніше незалежного спостерігача затримали у Браславі; Валерію Трещинському інкримінують дрібне хуліганство.

Крім того, у Мінську жорстко затримали знімальну групу російського телеканалу "Дождь"; журналістів затримали після їх розмови з представницею опозиції.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусьвыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся